De VRT en Streamz, het streamingplatform van Telenet en DPG Media, hebben eindelijk een structureel akkoord over een samenwerking. Het akkoord geldt voor drie jaar.

VRT en Streamz zullen samen minstens twee fictiereeksen per jaar maken, zo staat in een samenwerkingsakkoord dat de openbare omroep en het streamingplatform Streamz sloten. Reeksen zullen eerst in preview op Streamz aangeboden worden. Het aantal VRT-klassiekers op Streamz wordt ook uitgebreid.

