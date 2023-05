Aftellen naar de instorting

Een helikopter helpt twee mannen op een rotswand in het Zwitserse Brienz. Ze zijn er om extra spiegels te installeren die lasers helpen met het meten van bewegingen. Want de stenen massa die boven het dorp van nauwelijks 100 inwoners torent, is al lang onherroepelijk in beweging. Eerder deze maand werd code oranje uitgeroepen, waardoor de inwoners hun huizen moesten evacueren. Experts schatten dat zo’n twee miljoen kubieke meter rotswand in de komende weken zal instorten. Dat kan in kleinere delen gebeuren, waarbij de brokstukken de huizen niet bereiken. Maar experts schatten dat het de kans reëel is dat alles ineens instort op Brienz.