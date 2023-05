Houellebecq schopt rel als literair principe

De Franse schrijver Michel Houellebecq heeft weer voldoende rel bij elkaar geleefd om er een roman uit te puren. Quelques mois dans ma vie verschijnt woensdag.

‘Voor het eerst in mijn leven voelde ik mij behandeld, absoluut, zoals het onderwerp in een dierendocumentaire.’ Het is een stuk van één enkele zin die uitgeverij Flammarion vrijgeeft over het nieuwe boek. Omdat er aanhalingstekens rond staan, is de veronderstelling dat het een citaat van de schrijver zelf is. Of is het een passage uit het boek? Wie weet zelfs de beginzin?

De schrijver die in diepzwarte zinnen graag van leer trekt, is deze keer zelf diep gekwetst. Zijn boek heet Quelques mois dans ma vie en het behelst, zoals de ondertitel zegt, de periode tussen ‘octobre 2022-mars 2023’. In die periode is er veel gebeurd. Toch heeft het niet tot paginalange bespiegelingen geleid. Op goed 112 pagina’s is hij deze keer al klaar.

Seksfilm

Er zijn eigenlijk twee dingen gebeurd met de schrijver, maar buiten Frankrijk heeft alleen zijn stunt om mee te spelen in een seksfilm reuring gemaakt. Houellebecq speelde de hoofdrol in Kirac 27, maar toen de première dichterbij kwam, verzette hij zich plots tegen het vrijgeven van de beelden. Hij had het contract slecht gelezen, zei hij, en het was bovendien diep in de nacht in alcoholische omstandigheden ondertekend.

Eerst stapte hij naar een Franse rechter. Die vond dat de film zijn privacy niet schond - hij had er tenslotte zelf mee ingestemd om naaktscènes te spelen. Uiteindelijk haalde hij in hoger beroep voor het gerechtshof van Amsterdam toch zijn gelijk. De cineast moet Houellebecq zijn beelden voorleggen voor ze publiek gaan.

Wat in ons taalgebied onder de radar bleef, is een gesprekkenreeks tussen Houellebecq en de filosoof Michel Onfray. In diens tijdschrift Front Populaire hadden ze het over de hete hangijzers van het moment, waaronder de islam. Hoewel hij het interview had nagelezen, had Houellebecq toch enkele zinnen aan zijn aandacht laten ontsnappen. Alweer: slecht gelezen. Daarop volgde een wekenlange polemiek waarin hij zijn standpunten veranderde en de terugtrekking van het blad vroeg. Deze keer haalde hij bakzeil.

Maar in Quelques mois dans ma vie zal er niemand zijn om hem tegen te spreken.

Lees ook