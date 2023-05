De capriolen van een van de beste sprinters aller tijden zullen vanaf komend wielerseizoen niet meer te zien zijn. Mark Cavendish, volgens zijn manager ‘de meest interessante persoonlijkheid in een omgeving waar de meeste coureurs doodsaai zijn’, stopt ermee.

Het voetbal had Eric Cantona, het tennis had John McEnroe en het wielrennen Mark Cavendish. In het verleden plaatste de Franse krant Le Monde de Britse wielrenner, die maandag zijn afscheid van het profwielrennen ...