Pascale Van Damme volgt Van den Bulck op bij voetbalbond

Pascale Van Damme (54) wordt de voorzitter ad interim van de voetbalbond. Ze neemt de rol over van Paul Van den Bulck. Op 24 juni wordt beslist of haar benoeming wordt bekrachtigd.

Pascale Van Damme is de eerste vrouw als voorzitter van de grootste Belgische voetbalbond. Haar aanstelling is voorlopig en loopt tot 24 juni, de dag dat een nieuwe voorzitter wordt gekozen. Ze zetelt sinds 5 juni 2021 in de raad van bestuur. Van Damme is onafhankelijk, aan geen enkele club of stroming in de bond verbonden. Ze werd door toenmalig ceo Peter Bossaert gevraagd om voor diversiteit in de bondstop te zorgen. Dat was ook één van de drijfveren voor Paul Van den Bulck, van Congolese afkomst, die eerst bestuurslid en daarna voorzitter werd.

Van Damme, een gewezen roeister, is een succesvol manager in de informatica en functies heeft bij Dell en Agoria. Het is nu de vraag of ze op 24 juni definitief voorzitter zal worden. Daarvoor moet ze genoeg stemmen krijgen van de Algemene Vergadering.

De raad van bestuur wil via een snelle doorstart de continuïteit in de werking garanderen en de rust doen weerkeren. Van Damme wenst op een constructieve en integere manier haar rol als voorzitter te vervullen, in nauwe samenwerking met de leden van de raad van bestuur en het directiecomité. Dat meldde de bond in een officieel communiqué.

Bekend met de werking

Dankzij haar ervaring als bestuurder is Van Damme bekend met de werking van de KBVB. Meerdere topics liggen haar bijzonder na aan het hart, meldt de voetbalbond. Zo wil ze mee haar schouders zetten onder de uitbouw van het vrouwenvoetbal en het WK vrouwenvoetbal in 2027 naar België halen. Voorts wil ze vanuit haar professionele expertise de KBVB de komende jaren ondersteunen in de verdere digitalisering, en wil ze de maatschappelijke rol van de KBVB nog meer uitspelen. ? ?

Van Damme bevindt zich momenteel in het buitenland en zal pas later communiceren. Voorlopig blijft het bij een officieel statement: ‘Het geeft me veel vertrouwen dat de volledige raad van bestuur en het directiecomité samen de bladzijde willen omslaan, en met vereende krachten verder willen bouwen aan de toekomst van de KBVB. Ik reik de hand aan de raad van bestuur, het directiecomité, de Pro League, Voetbal Vlaanderen en de Association des Clubs Francophones de Football om samen met mij te schrijven aan een mooie toekomst voor de Rode Duivels, de Red Flames en de honderdduizenden andere voetballers, fans en leden die wij vertegenwoordigen.’?

De Pro League wilde de voorzitter ad interim niet leveren. Dat was na de historie met dubbele petten en de operatie Propere Handen ook niet aangewezen. Dus geen Michael Verschueren (Anderlecht), Sven Jaecques (Antwerp), Peter Willems (OHL) of Pierre Locht (Standard) aan het hoofd van de voetbalbond. Ondervoorzitter Marc Van Craen neemt straks een andere functie op en voormalig voorzitter Robert Huygens heeft de leeftijdsgrens bereikt. Bleven over: Philippe Godin en Benjamin Vasseur van de Franstalige vleugel en de enige vrouw, Pascale Van Damme. De keuze viel op de laatste.

