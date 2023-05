Nog steeds honderden aanhangers van Keniaanse hongersekte vermist

In Kenia gaat de zoektocht naar overlevenden van de Good News International Church-sekte verder. Negentig aanhangers werden al gered, 600 mensen zijn nog steeds vermist.

Forensische teams zijn in Kenia al weken op zoek naar overlevenden van de sekte die collectief in hongerstaking ging. Leider Paul Nthenge Makenzie beloofde zijn aanhangers dat ze daardoor dichter bij Jezus zouden komen. Velen van hen liggen begraven in het Shakahola-woud. Momenteel zijn al zeker 235 sekteleden gestorven, waarvan het merendeel vrouwen en kinderen.

Zeshonderd sekteleden zijn nog steeds als vermist opgegeven. ‘De zoek- en reddingsoperatie naar overlevenden zal de komende dagen uitgebreid worden naar het naburige Tsavo East National Park’, zei de Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken Kithure Kindiki volgens Nation. Tsavo East is een van de grootste nationale parken in Kenia en bevindt zich op zo’n 100 kilometer van Mombasa. Drones en vrijwilligers zullen het gebied uitkammen.

Ook de autopsieën op de gevonden lichamen gaan verder. Die brachten eerder al orgaanhandel aan het licht. Bij verschillende lichamen ontbreken organen en sommige slachtoffers vertonen ook tekenen van verstikking.

Makenzie blijft in hechtenis en wordt verdacht van radicalisering, moord en geweld op slachtoffers. Verder meldt de lokale politie dat ondertussen 32 mensen zijn opgepakt die vermoedelijk medeplichtig zijn.

