Berlijnse senator laat onderzoeken of klimaatgroep ‘criminele vereniging’ is

Berlijn ondervindt last van militante klimaatactivisten, vindt senator voor Justitie Felor Badenberg. Ze wil laten uitzoeken of de Letzte Generation ‘een criminele organisatie’ is. Daarvoor krijgt ze alvast de steun van de politievakbond, die de opstootjes beu is.

De ‘laatste generatie’ noemt de klimaatgroep zich met enig gevoel voor pathos. Sinds 2022 vraagt ze aandacht voor klimaatverandering met sit-ins op straat, protest in de luchthaven en blokkades op grote invalswegen. ‘Ik wil mezelf niet aan de weg plakken, maar het is nodig: ik moet iedereen wakker schudden’, zei een van de kopstukken Carla Hinrichs (26). ‘We zijn zoals een brandalarm. Dat is irritant, maar het werkt.’ De Duitse gaf haar rechtenstudie op om klimaatactivist te worden. Begin mei werd ze in Frankfurt veroordeeld tot een boete. Toch blijft ze doorgaan, en waar heb je meer impact dan in de hoofdstad?

De Berlijnse politie heeft er genoeg van en probeerde via de politiek druk uit te oefenen. Voor de vakbond staat het vast: ‘Letzte Generation is een hiërarchisch georganiseerde, criminele organisatie die al een jaar misdaden pleegt in de hoofdstad. En de laatste weken zijn haar guerilla-acties nóg militanter geworden.’

De CSU riep al op tot strengere straffen. Politicus Alexander Dobrindt trok zelfs een fel bekritiseerde parallel met het terrorisme van de Rote Armee Fraktion (RAF). De extreemlinkse terreurgroep Rote Armee Fraktion (RAF) zaaide terreur waarbij minstens 34 mensen omkwamen. Het is onzinnig om hen daarmee te vergelijken, schreef Dirk Kurbjuweit van Der Spiegel eerder al. ‘Letzte Generation wil geen staatsgreep plegen. Ze wil de aandacht vestigen op een probleem en eist veranderingen in de politiek. De klimaat­activisten overtreden met hun blokkades natuurlijk de wet, maar wat ze doen is minder erg dan straatgeweld of terreur. Ze is voor de rechter ­gebracht, sommigen gaan hoogstens een paar maanden de gevangenis in.’

