Epstein probeerde Bill Gates te chanteren met zijn affaire

Jeffrey Epstein probeerde Bill Gates in 2017 af te persen met wat hij wist over een buitenechtelijke affaire van de stichter van Microsoft.

De in zijn cel overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein heeft er in 2017 mee gedreigd om openbaar te maken dat Bill Gates een buitenechtelijke affaire had met een bridgespeelster. Hij zou dat gedaan hebben in een e-mail. Dat meldt The Wall Street Journal.

Epstein probeerde, toen hij de e-mail stuurde, al langer om Bill Gates te overtuigen om te investeren in een liefdadigheidsfonds – zonder resultaat. Gates en Epstein hadden verschillende meetings vanaf 2011. Gates zei later dat hij de contacten die hij met Epstein had betreurde, en dat ze een vergissing waren.

De ontmoetingen en poging tot afpersing dateren van voor Epstein gearresteerd werd op verdenking van mensenhandel met minderjarigen in 2019. Na een eerdere veroordeling voor zedenfeiten (aanzetten tot prostitie van minderjarigen) in 2008 probeerde Epstein zijn blazoen op te poetsen, onder meer door een liefdadigheidsfonds op te zetten met de zakenbank JP Morgan (waarbij Epstein zelf een commissie zou opstrijken). In zijn correspondentie met JP Morgan liet Epstein uitschijnen dat hij samenwerkte met Gates, wat ontkend wordt door Gates’ woordvoerder.

Melinda en Bill Gates. Foto: getty

Aan Gates vroeg hij, na zijn weigering om in het liefdadigheidsfonds te stappen, om de opleiding van Mila Antonova terug te betalen. Epstein wist dat Gates een buitenechtelijke affaire met Antonova had gehad. Antonova en Gates leerden elkaar kennen in 2010 en deelden een passie voor bridge. Zij zocht geld om een online bridgeacademie te starten, en een adviseur van Gates stelde haar voor aan Epstein, die haar zou helpen om financiers te vinden. Toen dat niet lukte, besloot ze om softwareprogrammeur te worden. Epstein betaalde voor haar opleiding. ‘Ik weet niet waarom hij dat deed’, zei Antonova. ‘Toen ik hem ernaar vroeg, zei hij dat hij rijk was en dat hij ervan hield om mensen te helpen als hij kon.’

In 2017, jaren nadat de affaire van Gates en Antonova beëindigd was, mailde Epstein Gates met de vraag om hem te vergoeden voor de kosten die hij had gemaakt voor Antonova’s opleiding tot programmeur. De mail impliceert, zo meldt The Wall Street Journal, dat hij de affaire zou onthullen als Gates niet met geld over de brug kwam. Volgens zijn woordvoerster heeft Gates niet betaald.

Twee jaar later, in 2019, werd Epstein aangeklaagd voor mensenhandel met minderjarigen. Hij pleegde zelfmoord in zijn cel voor het proces van start ging.

Lees ook