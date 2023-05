Ouders tevreden over Kind en Gezin, kinderopvang is minder tevreden

Een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek bij meer dan 8.200 jonge ouders leert dat die grosso modo tevreden zijn over de dienstverlening van Kind en Gezin. ‘Dat is een opsteker voor de hele organisatie’, zegt topman Bruno Vanobbergen.

Ruim 8.200 ouders geven de dienstverlening van Kind en Gezin een globale score van ruim 8,5 op 10. Topman Bruno Vanobbergen is daar blij mee: ‘Ouders waarderen de deskundigheid van verpleegkundigen en artsen in de consultatiebureaus. Deze slagen erin om ouders gerust te stellen bij hun vele vragen over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Ze waarderen de gratis vaccinaties en de oog- en gehoortesten. Ook de huisbezoeken na de geboorte van een kind krijgen een hoge score van meer dan 8 op 10. Dat is een opsteker voor de hele organisatie.’

Op de leeftijd van 2,5 jaar gaan nog steeds zeven op de tien kinderen naar zo’n consultatiebureau. Ook de afhakers zijn bevraagd. ‘Sommige ouders vinden het niet meer nodig om te komen, anderen vergeten het omdat er zoveel op hen afkomt. Daaruit leren we dat we meer aanklampend mogen zijn’, zegt Vanobbergen.

Ouders werden niet bevraagd over de kinderopvang, omdat die niet wordt aangeboden door Kind en Gezin. De overheidsinstelling ondersteunt wel de organisatoren van kinderopvang. Van hen namen er 1.400 deel aan de tevredenheidsenquête. Hun score ligt met 6,8 een stuk lager.

Zij waarderen de vlotheid waarmee ze opvangprestaties kunnen doorgeven en waarmee subsidies worden uitbetaald. Maar ze zijn minder tevreden over de communicatie door Kind en Gezin die ze soms onoverzichtelijk vinden. En ze zijn duidelijk minder tevreden over het klantenbeheer. Dat laatste is al lang een heikel punt, dat ook werd aangeklaagd in de parlementaire onderzoekscommissie.

De commissie stelde al vast dat de werklast van de klantenbeheerders te groot was: een equipe van 30 klantenbeheerders torste een werklast van 250 opvanginitiatieven per persoon. Er was veel uitval door ziekte.

Extra aanwervingen

Vanobbergen zegt dat er de afgelopen maanden 40 nieuwe klantenbeheerders zijn aangeworven. ‘Vandaag zijn het er 60. Het is een jonge, sterke equipe, die nog volop in opleiding is. De klantenbeheerders moeten over veel kennis en vaardigheden beschikken, want ze krijgen een brede waaier aan opdrachten en vragen te verwerken. Op termijn is het onze ambitie om aan elke eerstelijnszone – er zijn er 60 in Vlaanderen en Brussel – een klantenbeheerder toe te wijzen.’

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) zegt dat deze resultaten tonen dat de uitbreiding van de afdeling klantenbeheer noodzakelijk was. ‘Ik ga ervan uit dat de investeringen resulteren in een verhoogde bereikbaarheid en in een nog sterkere dienstverlening aan de 6.000 opvanglocaties voor baby’s en peuters en de 1.000 locaties voor buitenschoolse opvang. We blijven de vinger aan de pols houden’, zegt Crevits.

Kind en Gezin lag het voorbije jaar onder vuur, na diverse drama’s in de kinderopvang in Vlaanderen met onder meer een baby die overleed na mishandeling in ’t Sloeberhuisje in Mariakerke. Er volgde een parlementaire onderzoekscommissie naar de handhaving in de kinderopvang.

Het tevredenheidsonderzoek waarvan de resultaten nu bekend zijn gemaakt, is geen rechtstreeks gevolg daarvan. Het kwam er op vraag van de Vlaamse regering, die deze opdracht al opnam in het regeerakkoord van 2019. De bevraging vond plaats in het najaar van 2022 en in januari 2023.

