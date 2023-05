China slaat terug in chipoorlog en doet Amerikaanse Micron in de ban

Peking verbiedt beheerders van kritieke infrastructuur in China om nog langer geheugenchips te kopen van het Amerikaanse Micron. Daardoor dreigen de economische spanningen met China verder op te lopen.

De koude oorlog tussen de VS en China op de chipmarkt woedt verder. Voor het eerst is nu ook een groot Amerikaans bedrijf slachtoffer. Micron Technology, een van de grootste makers van geheugenchips ter wereld, ziet de deur naar de gigantische Chinese markt onverbiddelijk dichtklappen. Beheerders van kritieke infrastructuur in China mogen hun Amerikaanse computerchips niet meer kopen.

‘Uit de analyse blijkt dat producten van Micron ernstige netwerkbeveiligingsrisico’s hebben, die aanzienlijke risico’s vormen voor de kritieke infrastructuur in China en daarmee de nationale veiligheid’, schrijft de Chinese toezichthouder in een kort persbericht.

Makkelijk doelwit

De opmerkelijke ban volgt ruim een maand nadat de Chinese autoriteiten een officieel onderzoek hebben aangekondigd naar de producten van Micron. De chipfabrikant uit de Amerikaanse staat Idaho voelde de bui toen al hangen. Het bedrijf is voor Peking een makkelijk doelwit in het almaar uitdijende geopolitieke conflict op de wereldwijde chipmarkt. Micron heeft liefst 3.000 werknemers in het land en is ook voor zijn omzet relatief afhankelijk van China. Bijna een kwart van alle Amerikaanse chips wordt in China en Hongkong verkocht.

De beslissing van Peking komt ook vlak na de G7-top in Hiroshima, waar de politieke leiders collectief afspraken om de economische betrekkingen met China niet af te breken, maar wel om de economische risico’s ervan (lees: een te grote afhankelijkheid van Peking ) te beperken. De G7-top viel in China niet in goede aarde. De Japanse ambassadeur werd zondagavond nog in Peking op het matje geroepen en kreeg er volgens Nikkei Asia diplomatiek een stevige uitbrander te verwerken.

Geopolitieke wraakactie

Financiële analisten zien de Chinese ban op Micron-chips dan ook als een soort geopolitieke wraakactie. Washington zette zelf eerder zo’n dertigtal Chinese techbedrijven op de zwarte lijst, waaronder de chipreus Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), een rechtstreekse concurrent van Micron. De Amerikanen willen daarmee voorkomen dat China chips kan maken die het kan gebruiken om wereldwijde dominantie te verwerven op belangrijke strategische domeinen als kunstmatige intelligentie (AI) en kwantumcomputertechnologie. Ze zijn bang dat China die technologische voorsprong ook zal gebruiken voor militaire doeleinden.

Maar Peking laat zich niet doen. Integendeel, de ban op Micron (dat gisteren voorzichtig reageerde en de gesprekken met Peking over de beslissing wil verderzetten) is niet het eerste economische machtsvertoon ten opzichte van de VS en het Westen. Onlangs voerden Chinese inspecteurs ook al raids uit op een drietal Amerikaanse consultancybedrijven die er eveneens van beschuldigd worden de ‘nationale veiligheid’ in China in gevaar te brengen.

