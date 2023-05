Vier klimaatactivisten klommen zondag in de Trevifontein in Rome en goten verdund houtskool in het water. Met de actie aan de toeristische trekpleister in het centrum van de Italiaanse hoofdstad eisten de leden van de groep Ultima generazione (laatste generatie) ‘een onmiddellijke stopzetting van de subsidies voor alle fossiele brandstoffen’, zo klinkt het in een mededeling.

De groep protesteert tegen het klimaatbeleid van de Italiaanse regering die te weinig zou doen voor de bescherming van het klimaat. Ze verwees daarbij naar de overstromingen in Noord-Italië van de voorbije dagen. Hevige regenval leidde er tot overstromingen die een ravage achterlieten en aan minstens veertien mensen het leven kostte.

De Trevifontein is de grootste fontein van Rome. De activisten manifesteerden eerder al bij andere bekende fonteinen van de stad. Zo goten ze onder meer een zwarte vloeistof in een van de fonteinen aan de bekende Spaanse Trappen in Rome.

De Italiaanse regering kondigde naar aanleiding van de acties een harder optreden tegen klimaatactivisten aan. Ze wil vandalisme aan cultureel erfgoed met schadevergoedingen van 10.000 tot 60.000 euro bestraffen.

Lees ook