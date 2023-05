Meta krijgt boete van 1,2 miljard euro in Ierland

Meta, het moederbedrijf van Facebook, heeft van de Ierse privacyregulator een boete van 1,2 miljard euro gekregen omdat het bedrijf de Europese gegevensbeschermingsregels heeft geschonden.

De aanhoudende overdracht van persoonlijke gegevens naar de VS door Meta is in overtreding met de Europese regelgeving, zo meldt de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit, die handelt in naam van de Europese Unie.

Meta heeft nu een deadline gekregen om een punt te zetten achter de overdracht van gebruikersgegevens naar de Verenigde Staten.

Deze situatie rond Meta is het resultaat van een acht jaar durende juridische kruistocht van de Oostenrijkse privacy-activist Max Schrems. NSA-klokkenluider Edward Snowden onthulde in 2013 dat de Amerikaanse geheime diensten toegang hebben tot zowat alle gegevens van grote Amerikaanse internetbedrijven zoals Facebook (nu Meta), Google en Microsoft. Als dat zo is, kunnen Europese gegevens daar nooit echt veilig zijn, vond Schrems. En dus ­mogen ze, op basis van de Europese privacywetgeving, daar niet zomaar naartoe worden getransfereerd.

In 2015 gaf het Europese Hof van Justitie in Luxemburg Schrems een eerste keer gelijk: het verklaarde het akkoord Safe Harbor tussen Europa en de VS, voor de overdracht van gegevens, ongeldig. Ook een nieuw akkoord over de overdracht van gegevens sneuvelde in de rechtbank. Momenteel proberen Europa en de VS tot een nieuw akkoord te komen dat Europese data afdoende beschermt.

Meta is van plan om tegen de boete - de hoogste die in Europa ooit voor zulke overtredingen is gegeven - in beroep te gaan.

