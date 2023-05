Revaliderende klimmer bereikt top van Mount Everest en sterft

Een veertigjarige klimmer die na een auto-ongeluk opnieuw had leren lopen, overleed op zijn terugweg van de top van de Mount Everest.

‘Hij bereikte zijn doel, hij stond op de top van de wereld, maar kwam helaas niet thuis’, reageerde de familie van Jason Bernard Kennison, de klimmer die vrijdag overleed toen hij terugkeerde van de top van de Mount Everest. Hij is al de tiende klimmer dit voorjaar die sterft op de Mount Everest.

Kennison was veertig jaar en kwam uit Perth. Met zijn beklimming zamelde hij geld in voor Spinal Cord Injuries.

Dat hij aan een expeditie als deze kon beginnen, was op zich al een overwinning. Zeventien jaar geleden kreeg Kennison na een auto-ongeluk te horen dat hij misschien nooit meer zou kunnen lopen. Hij hield aan het auto-ongeluk een dwarslaesie over en kampte met depressie. Drie jaar geleden nog onderging hij een rugoperatie, waarop complicaties en een zware revalidatieperiode volgden.

Cruciaal in zijn herstel was de surfplank die hij cadeau kreeg van iemand die hem ervan overtuigde dat hij ‘nog altijd in staat was om alles te doen wat ik wilde’. Het cadeau werd een teken van ‘vertrouwen, liefde en steun, maar ook een symbool van verzet en inspiratie’. Het idee om de Everest te beklimmen hielp hem ook om zijn leven ‘in een ander licht te zien’. Hij leerde zijn fysieke en psychische kwetsuren te aanvaarden, als onderdeel van een leven dat hij inrichtte volgens zijn eigen waarden. Kennison was altijd al het type dat de dingen ‘voor 110 procent’ deed, zo zei zijn familie aan ABC News, ‘hij was zo vastbesloten, zo vol leven’.

‘Abnormaal gedrag’

Donderdag had zijn moeder hem voor de laatste keer aan de lijn. Hij kondigde aan dat hij en zijn begeleiders ‘the big walk’ naar de top die nacht zouden ondernemen. Zijn moeder maande hem aan om voorzichtig te zijn en zei dat ze van hem hield, dat ze altijd van hem zou houden.

Kennison raakte op de zuidelijke top, maar begon ‘abnormaal gedrag’ te vertonen, vertelden de twee sherpa’s die hem begeleidden. Ze brachten hem naar ‘het balkon’, een platform net onder de top, nog altijd op 8.400 meter boven de zeespiegel. Daar aangekomen bleek hij niet meer te kunnen bewegen. Omdat de zuurstofflessen die ze bij zich hadden bijna op waren, besloten de sherpa’s af te dalen naar kamp vier, ‘in de hoop weer terug te klimmen met zuurstofflessen om hem te redden’, vertelde Dawa Steven Sherpa, de ceo van Asian Trekking, dat de expeditie begeleidde, aan het persagentschap AFP. Slecht weer en een sterke wind verhinderden dat de gidsen onmiddellijk terugkeerden.

Het lichaam van Jason Kennison bleef achter op het balkon van Mount Everest. De teller op zijn fundraisingpagina staat op 4.645 Australische dollar, nog net geen vierde van wat hij hoopte binnen te halen.

