Real-aanvaller Vinicius Jr. noemt Spanje racistisch land na racistische spreekkoren

Real Madrid-aanvaller Vinicius Jr. noemt Spanje en de Spaanse voetbalcompetitie racistisch nadat hij racistisch bejegend werd vanuit de tribune.

Zondagavond kwam Real Madrid in actie op het veld van Valencia. De Koninklijke verloor met 1-0, maar de wedstrijd werd overschaduwd door racistische uitlatingen van de thuisaanhang.

Tijdens de wedstrijd in het Mestalla-stadion wees Vinicius naar supporters die hem beledigden, waarop de wedstrijd tien minuten werd stilgelegd. De Braziliaan werd in de 97ste minuut ook met een rode kaart van het veld gestuurd na een schermutseling met Hugo Duro.

‘Het was niet de eerste keer, niet de tweede of derde keer’, stelde de voetballer na de wedstrijd op Twitter. ‘Racisme is normaal in La Liga. De competitie beschouwt het als normaal, de voetbalfederatie vindt het normaal en de rivalen moedigen het aan. De competitie die ooit van Ronaldinho, Cristiano en Messi was, wordt vandaag gedomineerd door racisten.’

Spanje noemt hij een prachtig land dat hem heeft verwelkomd. ‘Maar het exporteert nu gewillig het imago van een racistisch land. Het spijt me voor alle Spanjaarden die het er niet mee eens zijn, maar vandaag staat Spanje in Brazilië bekend als een land van racisten.’

Real-trainer Carlo Ancelotti hield zich achteraf niet in op de persconferentie en wilde niet over de wedstrijd zelf praten. ‘Wat er vandaag gebeurde, is onacceptabel. La Liga heeft een racismeprobleem. Vinicius is het slachtoffer.’

Real-doelman Thibaut Courtois betuigde zijn steun voor zijn ploeggenoot. ‘Rond de twintigste minuut dacht ik apengeluiden te horen. Dat mogen we niet accepteren of tolereren. Het is gestoord welke barbaarse dingen je soms hoort uit de tribunes. Het komt erop neer dat men tegenwoordig naar het voetbal gaat om te beledigen in plaats van om te supporteren en dat is echt een probleem geworden.’

La Liga gaat het incident onderzoeken. ‘Als er een haatmisdrijf wordt vastgesteld, dan zullen we juridische stappen nemen.’

Het incident doet denken aan de golf van ­verontwaardiging die volgde nadat Romelu Lukaku enkele weken geleden van het veld werd gestuurd omdat hij racisten in het publiek met een vinger op de mond het zwijgen had opgelegd.

