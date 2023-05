Stormloop op energiecheques, minister werkt aan alternatief

Er is een stormloop bezig op energiecheques, waarmee je energiezuinigere huishoudapparaten kunt aankopen. De cheques zijn namelijk gekoppeld aan het ­sociaal energietarief, en door de ­dalende energieprijzen verliest op 30 juni ongeveer de helft van de huidige rechthebbenden zijn sociaal tarief. Velen vragen dus nog snel een energiecheque aan.

Twee jaar geleden waren er ­gemiddeld slechts 27 aanvragen per dag. ­Vorig jaar waren dat er, door de hoge energieprijzen dagelijks al meer dan 80, een verdrievoudiging, en gingen er in totaal 30.000 cheques de deur uit. Vandaag zijn er tot 2.000 aanvragen per week, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V), die de cijfers opvroeg. Dat zijn er zo’n 285 per dag.

Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) werkt aan een alternatief dat losgekoppeld zou zijn van het sociaal tarief, maar wel afhankelijk zou zijn van je inkomen. (wer)