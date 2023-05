Zelenski verrast Modi en Lula op G7-top in Hiroshima

De Oekraïense president wil dat India en Brazilië meer afstand nemen van Rusland.

Een paar weken geleden zei gastheer Japan nog dat Volodimir Zelenski wellicht niet op de G7-top in Hiroshima zou raken. Maar dit weekend daagde de Oekraïense president plots toch op in Azië. Mogelijk was dat een manoeuvre om de leiders van India en Brazilië, die óók naar Japan waren afgezakt, te verrassen. Narendra Modi en Luiz Inacia Lula da Silva weigeren tot nu toe om zich voluit aan de kant van Oekraïne te scharen.

In Japan peperde Zelenski hen nog eens in dat Vladimir Poetin het internationaal recht met dvoeten treedt. Daarover persoonlijk praten met Lula lukte niet. Volgens de Braziliaanse president was dat te wijten aan agendaproblemen. Met Modi zat Zelenski wél samen. Modi zei dat hij de ‘pijn’ van de Oekraïeners begrijpt en dat India alles zal doen om het conflict mee op te lossen.

Van de G7-leiders kreeg Zelenski ondubbelzinnige steun. In hun slotverklaring benadrukten ze nog eens dat Rusland zich volledig moet terugtrekken uit Oekraïne. De Amerikanen kondigden aan dat ze nog eens 375 miljoen dollar uittrekken om Zelenski militair te steunen. Nadat president Biden enkele landen vrijdag al de toestemming had gegeven om (in de VS geprodu­ceerde) F16’s te leveren, liet hij nu ook weten zijn land mee Oekraïense piloten zal opleiden.

In Rusland wordt vijandig gereageerd op de G7. Daar spreken ze van anti-Russische en anti-Chinese ‘hysterie’.

