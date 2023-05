Volgens het Vlaams Bijeninstituut laat de bestrijding van de Aziatische hoornaar in Vlaanderen te wensen over. Ze komt te laat, alle coördinatie ontbreekt, en er is te weinig informatie.

‘De seriemoordenaar van de bijen’, ‘de moorddadige hoornaar’ of ­gewoon ‘massamoordenaar’. Het zijn weinig flatterende termen voor de Vespa velutina of Aziatische hoornaar. Niet dat hij zo dodelijk is ...