Vandaag ontmoet premier Alexander De Croo de Duitse kanselier Olaf Scholz. Berlijn trekt de subsidiepot open om bedrijven naar Duitsland te lokken, maar een klein land als België zou die aanpak graag iets collectiever zien.

De Duitse motor is niet meer wat hij geweest is. De Russische invasie in Oek­raïne heeft de sluimerende pijnpunten van de Duitse economie aan de oppervlakte gebracht: de hoge energiekosten, het tekort ...