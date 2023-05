Liefst 4.283 kleuteronderwijzers stonden vorig jaar voor de klas in het basisonderwijs, een record. Beter dan niemand, klinkt het. ‘Maar er bestaat niet voor niets een aparte opleiding voor kleuter- en lager onderwijs.’

In april van dit jaar stonden er bij de VDAB 2.779 vacatures open voor leerkrachten in het basis- en secundair onderwijs. Een jaar eerder ging het over 2.257 vacatures. Het lerarentekort wordt met de ...