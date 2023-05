Dat filmmaker Baloji niet welkom is bij het VAF, klopt niet, schrijft directeur-intendant Koen Van Bockstal. Wel moet zijn aanvraag concurreren met veel andere waardevolle projecten.

In deze krant verscheen een interview met Baloji bij zijn langspeeldebuut Augure(DS 19 mei). Die film is geselecteerd voor de nevencompetitie Un certain regard in Cannes. Fantastisch nieuws voor Baloji ...