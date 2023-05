Dochter van Boris Becker wint Duitse Dancing with the stars

Anna Ermakova zoekt een carrière. Liefst een waar haar vader niets mee te maken heeft.

Anna Ermakova wil een naam voor zichzelf maken, en het lijkt erop dat het Britse fotomodel daarin gaat slagen. Ze won dit weekend met glans Let’s dance op de Duitse zender RTL. Samen met haar danspartner Valentin Lusin won ze maar liefst elf afleveringen van de danswedstrijd met de hoogste score, dertig punten. Het is een nieuw record. De jury was wild enthousiast over zowel haar wals, haar tango als de vrije oefening waarin ze als Alice uit Wonderland kwam opdagen.

Ermakova is ‘de bezemkast-baby van Boris Becker’: het resultaat van een vluggertje van haar moeder Angela Ermakova, toen kelnerin, en haar vader Boris Becker, tenniskampioen, in de bezemkast van een Londens restaurant.

Met de man zelf leeft ze op gespannen voet. Hij weigerde lang te erkennen dat hij haar vader was. Hij legde zich bij de feiten van dna-onderzoek neer met een weinig enthousiast ‘dat hij wel zou leren van haar te houden’. Ze vindt het niet fijn dat hij het verhaal van haar verwekking in elke bio of documentaire weer aanhaalt – ‘het was geen bezemkast, ik zou het eerder een bijkeuken noemen’, of ‘het was geen relatie, gewoon boem-boem’ – zonder rekening te houden met haar gevoelens.

Dat Ermakova goed scoorde in de wedstrijd, is overigens niet zo vreemd. Toen ze kunstgeschiedenis ging studeren, deed ze al jaren ballet op een behoorlijk niveau. Omdat ze niet eeuwig model wil blijven, verkaste ze van Londen naar Duitsland om mee te doen aan Let’s dance.

De Duitse pers berichtte uitvoerig over de deelname van Beckers dochter, maar in haar contract met RTL had Ermakova bedongen dat zijn naam niet zou genoemd worden in de uitzending. Gebeurde dat toch, dan moest de zender een boete betalen. ‘Ik had nooit gedacht dat ik in Duitsland zo warm verwelkomd zou worden’, zegt ze nu. Haar overwinning opent de weg naar acteerwerk, haar ambitie: Ermakova’s toekomst ziet er rooskleuriger uit dan die van haar door fraudeschandalen geplaagde vader.

Lees ook