De overstroming liet in Noord-Italië een ravage achter. ‘Het was apocalyptisch. Ik hoorde de grond naar beneden storten.’

In Sant’Agata sul Santerno probeert iedereen te redden wat er nog te redden valt. Veel is dat niet meer. De kleine gemeente in de provincie Ravenna werd afgelopen woensdag zwaar getroffen door de overstroming ...