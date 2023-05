Racing Genk en Union hebben 1–1 gelijkgespeeld, en daar zal vooral Antwerp gelukkig om zijn. De Brusselaars komen naast ‘The Great Old’ op de eerste plek, maar de jongens van Mark van Bommel kunnen de titelstrijd volgende week wel beslissen.

‘Ongeacht wat hier gaat gebeuren, je kunt nog geen conclusies trekken. We proberen naar onszelf te kijken’, had Karel Geraerts, de coach van Union, voor de wedstrijd tegen Racing Genk gezegd. 97 minuten en een 1–1-gelijkspel later kan ook hij niet ontkennen dat de Brusselaars een uitgelezen kans hebben laten liggen om voor het eerst dit seizoen aan de leiding te komen in de Jupiler Pro League. De Limburgers, achteraf luid toegezongen door hun fans, lijken dan weer echt uitgeteld in de titelrace.

De topper in en tegen Genk was vooral in de eerste helft – die tegen een verschroeiend tempo verliep – uitermate genietbaar. Ondanks een rist Brusselse kansen scoorde Union daarin slechts één keer, nadat McKenzie de thuisploeg al vroeg in de partij op voorsprong had gebracht. De Limburgers drongen in de tweede helft wel aan en zochten de overwinning, maar voetbalden pas in het ultieme slot een dot van een kans bij elkaar: Samatta gleed weg, aan de overzijde kon Vertessen niet profiteren van een foutje van Cuesta.

Zo bleef het 1–1, een scenario dat Antwerp als muziek in de oren klinkt. Ondanks de 2–0-nederlaag tegen Club Brugge blijft de averij voor de jongens van Mark van Bommel beperkt. ‘The Great Old’ kan volgende zondag kampioen spelen, als het thuis wint tegen Union. De Brusselaars kunnen op de slotspeeldag dan nog wel op gelijke hoogte komen, maar het stamnummer 1 telt na de halvering van de punten eigenlijk een half punt meer. Om diezelfde reden is Union volgende week bij een zege nog geen kampioen.

Irritante Burgess

Begin maart had Genk Union nog bijna 40 minuten lang van de mat geveegd, maar toen bogen de Brusselaars in twee dodelijke minuten nog voor de rust de situatie helemaal om. Deze keer waren het zij die in de eerste helft kans na kans versierden, met dank aan de opendeurdag die Cuesta en McKenzie achterin hielden.

Adingra mocht alleen op Vandervoordt af, El Azzouzi kreeg na een corner een vrijgeleide om de bal binnen te koppen, waarna Adingra nog eens vrij mocht inkoppen. Keer op keer toonden de bezoekers zich genadig voor hun gastheren. In de 40ste minuut viel de meer dan terechte gelijkmaker toch: Boniface kapte McKenzie uit en ramde de 1–1 keihard tegen de touwen, het negende competitiedoelpunt van de Nigeriaanse spits.

Twee minuten later kwamen de Brusselaars goed weg: Christian Burgess dacht even dat hij in een beenhouwerij aan de slag was en kegelde Paintsil het zwerk in. Net buiten de zestien, oordeelde de VAR, en dus geen strafschop voor Genk. Burgess – een speler die je graag in je ploeg hebt, maar irritant is als tegenstander – kwam er vanaf met geel, en daar mocht hij zich gelukkig om prijzen.

Uitgeteld Genk

De tweede helft was nog geen 18 minuten oud of de Britse verdediger liet zich opnieuw van zijn slechtste kant zien: bewust liep hij Heynen omver, maar een te lakse Lardot hield de kaarten op zak. Zowel Genk als Union bouwde meer zekerheid in en bleef strijden voor elke morzel grond. Slag om slinger lag het spel stil. De meeste opwinding bleef de met de uitsluiting flirtende Burgess veroorzaken. Ook nadat hij Samatta in het decor had gewerkt, mocht hij van Lardot tussen de lijnen blijven staan.

Union klimt door het 1–1-gelijkspel naast Antwerp, Genk blijft op drie punten van beide ploegen staan. Het spandoek op de Cegeka Arena met de tekst ‘#WeBelieve’ mag nu wel vrijwel zeker de kast in. Zelfs als de Limburgers nog twee keer winnen, zijn ze niet zeker van een vijfde landstitel. De tegenvallende Play-offs hangen samen met het vertrek van Paul Onuachu. Zonder de Nigeriaanse topschutter won Genk slechts vijf van zijn zestien wedstrijden en speelden ze zes keer gelijk: 21 op 48, het zijn geen cijfers waarmee je kampioen wordt.

RC GENK-UNION1–1

DOELPUNTEN: 13’ McKenzie 1–0; 39’ Boniface 1–1