Premier Mitsotakis triomfeert en haalt net geen volstrekte meerderheid

De Griekse aftredende premier komt wellicht net niet aan een volstrekte meerderheid voor zijn partij en heeft geen zin in een coalitieregering. Daarom moeten de Grieken wellicht op 2 juli weer naar de stembus.

De Griekse verkiezingen zijn uitgedraaid op een overtuigende overwinning voor Nea Dimokratia van premier Kyriakos Mitsotakis. Op basis van 75 procent van de stemmen zou de partij (die lid is van de Europese Volkspartij) met bijna 41 procent van de stemmen veel beter scoren dan de peilingen hadden voorspeld. ‘Een onverwachte triomf voor Mitsotakis’, noemde een waarnemer de uitslag.

Syriza, de partij van ex-premier Alexis Tsipras die in 2015 instemde met een derde besparingsprogramma, zou stranden op 20 procent, terwijl de derde plaats weggelegd is voor het sociaaldemocratische Pasok met bijna 12 procent. MeRA25, de nieuwe partij van de flamboyante ex-minister van Financiën Yanis Varoufakis, haalt de drempel van 3% niet.

Mitsotakis komt daarmee het eerst aan zet om binnen drie dagen een regering te vormen, maar zijn partij haalt net geen meerderheid in het parlement, dat 300 zitjes telt. Tijdens de campagne maakte hij duidelijk dat hij niet geïnteresseerd is in een coalitieregering met bijvoorbeeld Pasok, dat in de campagne een veto uitsprak tegen een nieuw premierschap voor Mitsotakis. De aftredende premier stuurt aan op een volstrekte meerderheid in het parlement omdat volgens hem alleen dat Griekenland een stabiel bestuur kan geven.

Bonus in tweede ronde

In een eerste ronde is daarvoor minstens 42% van de stemmen nodig. Maar in een tweede ronde volstaat winst met 37 procent om die meerderheid te bereiken. Volgens de nieuwe verkiezingsregels, die in 2020 werden goedgekeurd, krijgt de grootste partij in een tweede ronde een bonus van 20 parlementszetels als ze meer dan 25% haalt. Hoe hoger het cijfer, hoe groter de bonus, die kan oplopen tot 50 zetels.

Na Mitsotakis krijgen Tsipras en Androulakis als leiders van de tweede en derde grootste partij de kans om binnen drie dagen een regering te vormen. Aangezien zelfs een coalitie tussen hun partijen niet aan een meerderheid komt, is de kans groot dat de president zal beslissen om een tweede ronde te organiseren. Het ziet er dus naar uit dat de Grieken op 2 juli opnieuw naar de stembus moeten.

Treinramp

De uitslag is een opsteker voor Mitsotakis, die het voorbije jaar tweemaal zwaar onder vuur lag. Eind juli 2022 raakte bekend dat Nikos Androulakis, leider van de oppositiepartij Pasok, en journalisten het slachtoffer waren van een hacking met spyware door de inlichtingendiensten. Mitsotakis had na zijn aantreden in 2019 die inlichtingendiensten direct onder zijn controle gebracht, wat hem even in nauwe schoentjes bracht.

En eind februari vielen bij een treinramp nabij Larissa 57 doden, onder wie veel universiteitsstudenten. Het drama bracht hardnekkige Griekse misstanden aan het licht en doorkruiste het verhaal van Mitsotakis dat hij het land gemoderniseerd had. De premier kroop door het stof en stelde zelfs de verkiezingsdatum uit, in de hoop dat de woede over de ramp geleidelijk aan zou gaan liggen.

Dat werkte. De Grieken kozen duidelijk voor stabiliteit en beloonden de premier voor een reeks macro-economische successen, zoals de daling van de overheidsschuld en van de werkloosheid. In de campagne beloofde hij een geleidelijke verhoging van het minimumloon en de pensioenen.

