Brussels Pride door de lens van Kristof Vadino: ‘Liefde wint. Altijd’

Met een gigantische regenboogvlag op kop namen zaterdag meer dan 150.000 mensen deel aan de Brussels Pride. Een aantal onder hen passeerde langs de lens van fotograaf Kristof Vadino.

Meer dan 150.000 mensen namen zaterdag onder een lentezonnetje deel aan de Brussels Pride. De parade stond dit jaar in het teken van ‘Protect the Protest’. ‘De slogan komt van Amnesty’, legt Pride-woordvoerder Radjiny Schiltz uit. ‘Het recht op protest is niet overal ­gewaar­borgd. Er moet nog veel gevochten worden voor vrijheid en diversiteit. Iedereen moet kunnen zijn wie ze willen zijn, waar ook ter wereld.’

Foto: Kristof Vadino

Ook heel wat politici waren aanwezig op Brussels Pride. Onder hen premier Alexander De Croo (Open VLD), die het belang van de Pride onderstreepte. ‘We kunnen met fierheid kijken naar hoezeer ons land voorloper is op het vlak van de bescherming van lgbti-rechten’, zei hij. ‘Dit jaar vieren we de twintigste verjaardag van het homohuwelijk in ons land. Toch zijn er heel wat redenen om bezorgd te zijn. ­Volgens mensenrechtenorganisatie Ilga Europe was 2022 in Europa het jaar met het meeste geweld tegen lgbti-personen in het af­gelopen decennium. Ook in ons land zijn er politici die de gemeenschap discrimineren en karikaturiseren. Eenieder moet zijn ­leven kunnen leiden zoals die dat wil, zonder blootstelling aan geweld. We mogen en zullen ons niet laten verdelen’, besloot hij. ‘Liefde wint. Altijd.’

Foto: Kristof Vadino

Foto: Kristof Vadino

Foto: Kristof Vadino

Foto: Kristof Vadino

Foto: Kristof Vadino

Foto: Kristof Vadino