Twaalfde editie ‘1.000 km’ levert 6 miljoen op voor Kom op tegen Kanker

De twaalfde editie van de ‘1.000 km voor Kom op tegen Kanker’ heeft 5.912.516 euro opgeleverd voor kankeronderzoek.

Van donderdag 18 mei tot zondag 21 mei werd weer gefietst voor Kom op tegen kanker: twee etappes van 125 km per dag, 1.000 in totaal. 1.070 teams trapten zich de ziel uit het lijf, en dat bracht 5.912.516 euro op.

De 1.000 km voor Kom op tegen Kanker bestond dit jaar uit nationale pelotons, een internationaal peloton en een zilveren peloton. 1.023 nationale teams zamelden elk 5.500 euro startgeld in of meer. Een internationaal peloton van 47 fietsers reed van Rennes naar Mechelen. Voor het eerst reed een zilveren peloton mee, gevormd door bewoners en medewerkers van vier woon-zorgcentra: Den Olm in Bonheiden, Oleyck in Landen, Bosbeekhof in Sint-Katelijne-Waver en Sint-Franciscus Deinze. Met hun familieleden fietsten zij op hometrainers, duofietsen en motomeds.

Daarnaast veilde Radio 2 kleren van BV’s: schoenen van Natalia, de hoed van Gustaph en een jas van Tom Waes.

Het geld gaat naar klinisch onderzoek dat een directe meerwaarde biedt voor kankerpatiënten én waarvoor er onvoldoende interesse is bij de farmaceutische industrie, omdat er geen onmiddellijk effect is op de verkoop of bij onderzoek naar de behandeling van zeldzame kankers.

