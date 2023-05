Martin Scorsese kwam in Cannes zijn nieuwe film voorstellen, in het gezelschap van Leonardo DiCaprio en Robert De Niro. Op het eerste gezicht gaat Killers of the flower moon over het ontstaan de FBI. Maar eigenlijk is het een grimmig verhaal dat Amerika’s donkerste bladzijden belicht.

In Cannes moeten ze blij geweest zijn dat Scorsese nog eens een film kwam lanceren op de Croisette. Dat was geleden van After hours in 1985. Een filmfestival is immers maar zo relevant als de grootste ...