Nationale betoging 22 mei: hier kan u hinder verwachten

Door een nationale vakbondsactie wordt morgen hinder verwacht op bussen, trams en metro’s. Bij supermarkten kan worden gestaakt.

De nationale vakbonden betogen morgen, maandag 22 mei, tegen sociale dumping en aanvallen op het stakingsrecht. De actiedag was aanvankelijk een protest van de ­retailsector, maar breidde zich uit tot alle sectoren. De grootste hinder wordt verwacht bij het openbaar vervoer, vooral in Brussel, en bij supermarkten.

Bus, tram en metro

De Lijn laat weten dat ongeveer 55 procent van alle ritten gereden zal worden. Wie met de Vlaamse vervoersmaatschappij reist, krijgt de raad om na te kijken of zijn rit wordt uitgevoerd. Dat kan op de routeplanner van De Lijn of op de website.

Door de manifestatie in Brussel verwacht de MIVB de hele dag zware verstoringen op haar net, met een beperkt aanbod tot gevolg. Rond het traject van de betoging zullen bovengrondse lijnen als bus en tram zware hinder onder­vinden. De MIVB raadt reizigers aan om zo veel mogelijk alternatieve oplossingen te zoeken voor verplaatsingen en zal reizigers in realtime informeren via haar sociale media en op de schermen aan de haltes en in de stations.

Treinen rijden

Bij de NMBS is geen stakingsaanzegging ingediend; de treinen zullen ook betogers naar Brussel voeren. Er worden 10.000 à 15.000 ­betogers verwacht. Door die extra drukte is wel hinder mogelijk.

Supermarkten

De vakbonden verwachten dat er bij de supermarkten personeel zal staken. In de eerste plaats bij Delhaize, maar ook bij Aldi, Colruyt en Lidl is ongerustheid over de toekomstplannen van de directie.

Krant niet ontvangen?

We proberen de impact op de krantenbezorging zo veel mogelijk te beperken. Als u uw krant maandag toch niet ontvangt, laat het ons ­weten via standaard.be/service of via het gratis nummer 0800/500.91

