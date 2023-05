De Britse Jamie McDonald heeft een nieuw wereldrecord te pakken. De avonturier reisde op zes dagen, zestien uur en veertien minuten de wereld rond en bezocht in die tijd zeven ‘moderne’ wereldwonderen. De stad Petra in Jordanië, Chichén Itza in Mexico of de Grote Muur in China: hij kan ze nu allemaal van zijn lijstje schrappen.