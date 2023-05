Paul Simon pakt onverwacht uit met een van de meest persoonlijke albums uit carrière

Seven psalms, het nieuwe album van Paul Simon, is een meditatie over hoe we omgaan met de wereld, en wat ons dat zal opleveren aan de hemelpoort.

PAUL SIMON Seven psalms Sony

Zeven gezongen muziekstukken telt het vijftiende ‘album’ van Paul Simon (81), maar wie ernaar wil luisteren op Spotify kan ze niet kiezen: ze hangen aaneen als één suite, die we moeten horen in de volgorde en aan het ritme dat de componist uitzet. Welke muzikant durft vandaag zo’n meditatieve ruimte te creëren om samen met zijn publiek na te denken over sterfelijkheid, zin en moraal?

En welke artiest noemt zijn plaat Seven psalms, en laat die beginnen met een gongslag en een aanspreking van God? Dat alleen al was afgelopen weekend genoeg voor snelle recensenten in de internationale pers om er Simons palliatieve album in te zien, en dus te suggereren dat de man er de komende dagen het loodje bij zal leggen. Zoals David Bowie en Leonard Cohen dat voor hem deden.

Er is echter geen aanwijzing dat Simon terminaal ziek is. Er is ook geen reden om zomaar aan te nemen dat de openingszin ‘I’ve been thinking about the great migration’ gaat over ’s mans gepeins over zijn laatste grote reis. Er is veel meer reden om te geloven dat hij het écht heeft over een wereld waar miljoenen op de vlucht zijn – een herkenbare situatie voor Joden. En dat hij, als succesvolle artiest die deze wereld mee heeft helpen maken, hoopt dat de poort niet gesloten zal zijn om vergiffenis te krijgen.

Oude verteller

De zeer gelaagde cyclus bevat geen echte ‘songs’, maar ontvouwt zich als een superieure folksymfonie. Dominant is Simons akoestische, en briljante, gitaarspel. Daarbij komen soms koorzang van Voces8, wat fluiten en violen, een onderlaag van elektronica en op het einde echtgenote-zangeres Edie Brickell. ‘Nothing dies of too much love’: Simon zingt zijn wijsheid mijmerend maar ook genuanceerd, als een verteller. Zijn stem drukt zijn leeftijd mooi uit, zoals bij Johnny Cash.

Het dominante gitaarthema is niet nieuw. Hij speelde het al in 1966 op het album Sounds of Silence, van Simon & Garfunkel, waar het ‘Anji’ heette. Het komt hier trager en meerdere keren terug, telkens wanneer Simon nieuwe, actuele metaforen aanreikt voor Gods bestaan: God is zijn geluidsingenieur, een maagdelijk woud, het coronavirus, de oceaan die stijgt. Maar ook deze oude, vandaag zo actuele herkenning: ‘God is a meal for the poorest/ A welcome door to the stranger’.

Spirituele revelatie

Religieuze verwijzingen zijn geen uitzondering in Simons omvangrijke oeuvre, maar ze waren zelden eenduidig. Over zijn opvoeding vertelde hij ooit aan NPR dat hij weinig tot geen interesse had in religie, en op zijn website legt hij uit dat zijn songs over het thema even vaak sceptisch als oprecht waren. Seven psalms baadt in diezelfde twijfel. ‘The lord is my personal joke’, zingt hij, en in een korte video beschrijft hij de plaat ‘als een ruzie met mezelf over geloof of niet’.

De release van Seven psalms werd een week geleden aangekondigd. Een documentaire, In restless dreams, zal later verduidelijken hoe de plaat tot stand kwam. Simon maakte alvast bekend dat hij in januari 2019 enkele nachten lang getrakteerd werd op een ‘spirituele openbaring’, en van daaruit de cyclus opbouwde. Tot de documentaire verschijnt, laat hij zijn luisteraars de tijd om er zelf hun verhaal in te vinden.

Het thema van de vluchtelingen komt vaak terug, zoals andere dwalingen in de moderne wereld: de milieuschade, de digitale thuisloosheid, het extremisme. Simon is een te goede dichter om zijn maatschappijkritiek eenduidig te lanceren, maar het bluesy ‘My professional opinion’ is heel duidelijk een afwijzing van de polarisatie in de maatschappij, en ‘The sacred harp’ schetst een pijnlijk (en symbolisch?) beeld van een vluchtende moeder en haar zoon, die ‘enkel nog praat met de stemmen in zijn hoofd’.

Het getuigt van Simons grote lyrische ervaring dat hij zijn wereldse proteststem op een lijn weet te brengen met zijn geloofstwijfels. Met ‘The sacred harp’ verwijst hij naar David, drieduizend jaar geleden de tweede koning van Israël en vermaard psalmist. ‘We verlangen ernaar die tonen te horen/ die zijn hart in vuur en vlam zetten’, zingt Simon over David, waarmee hij aansluit bij die andere joodse muziekpoëet, Leonard Cohen, die in ‘Hallelujah’ verwees naar Davids ‘geheime akkoord’ en evenzo menselijke passie met spiritueel verlangen liet botsen.

Plezant verdriet

‘The pity is/ The damage that’s done/ Leaves so little time for amends’: Simon beseft, zoals velen vandaag, dat we bijna niet meer kunnen herstellen wat verkeerd is gegaan. Zet hij ons voor een spiegel, of is dit een persoonlijk schuldgevoel van een 81-jarige man, die in ‘Love is like a braid’ bedenkt hoe hij ‘a life of pleasant sorrows’ leefde en zich afvraagt of het leven ‘just trial and error’ is, ‘one of a billion in the universe’?

Als het zijn laatste plaat is, dan zullen de laatste woorden eindeloos geciteerd worden wanneer de zanger ons verlaat. ‘Heaven is beautiful/ It’s almost like home/ Children get ready/ It’s time to come home’, gevolgd door een ferm ‘Amen’. Meer dan geloof, lijkt het hoop, en een intentie om te rekenen op ‘a dreamless transition’, eerder dan ‘my dark intuition’. De muziek, opgebouwd uit de folk, gospel en blues die hem zijn hele carrière lang inspireerden, verdwijnt na 33 intense minuten in een finale gongslag.