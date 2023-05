Kapotgeslagen gitaar Kurt Cobain geveild voor 600.000 dollar

Een kapotgeslagen gitaar van de in 1994 overleden Nirvana-frontman Kurt Cobain is in New York onder de hamer gegaan voor bijna 600.000 dollar (ongeveer 550.000 euro). Dat meldt veilinghuis Julien’s zaterdag. Geschat werd dat de gitaar 80.000 dollar zou opbrengen.

Cobain had de zwarte Fender Stratocaster in 1992 geschonken aan zijn vriend en collega Mark Lanegan van de band Screaming Trees. Op de elektrische gitaar staan boodschappen van de bandleden van Nirvana.

De gitaar werd verkocht in het kader van een driedaagse ‘Music Icons’-veiling. Tot zondagavind gaan 1.200 stukken onder de hamer van muzieklegendes als El Elvis Presley, The Beatles, Madonna en Michael Jackson.

Een groene Irish Falcon van fabrikant Gretsch die ooit toebehoorde aan U2-zanger Bono bracht bijna 240.000 dollar op. Een zwart-gouden jas die Michael Jackson in 1992 tijdens zijn ‘Dangerous’-wereldtournee droeg ging dan weer onder de hamer voor 117.000 dollar. En een bomberjack die Queen-zanger Freddy Mercury in 1977 droeg op het podium van Madison Square Garden in New York wisselde voor ruim 57.000 dollar van eigenaar.

