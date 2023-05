Warme zondag tot 24 graden, maandag kans op onweer

Het wordt zondag vrij warm met maxima tussen 20 en 24 graden in het binnenland. Aan zee blijft het frisser met temperaturen rond 16 graden. De wind waait meestal matig en aan zee soms vrij krachtig uit noord tot noordoost, voorspelt het KMI.

Het wordt zondag eerst licht- tot gedeeltelijk bewolkt met vooral hoge wolkensluiers. Nadien verschijnen er meer stapelwolken en in het oosten van het land kan dit uitmonden in enkele plaatselijke buien, eventueel met een donderslag. De kustregio heeft de zonnigste weerkaarten.

Maandagochtend is er op vele plaatsen hardnekkig ochtendgrijs. Na het optrekken ervan krijgt de oostelijke helft van het land te maken met onstabiel weer, waarbij opklaringen afwisselen met stapelwolken, die tot een bui kunnen uitgroeien. Een onweer is niet uitgesloten, al is de kans daarop het grootst in de gebieden bij de oostelijke en zuidoostelijke landsgrenzen. In de westelijke helft van het land blijft het vrij lang zwaarbewolkt, maar de kans op neerslag is er beduidend kleiner. ‘s Namiddags krijgt de kuststreek mooie opklaringen. De maxima liggen in de buurt van 14 graden aan zee en tussen 18 en 23 graden in het binnenland. De wind waait zwak tot matig uit noordwest tot noord.

Dinsdag start zwaarbewolkt met vooral in het oosten kans op enkele buien. Vanaf het noordwesten krijgen de meeste regio’s meer zonneschijn. In het oosten blijft het overwegend bewolkt met nog kans op wat buitjes. De maxima liggen tussen 13 en 17 graden.