Martin Amis, een van de belangrijkste Britse auteurs, overleden

Op 73-jarige leeftijd is in Florida de Britse auteur Martin Amis overleden aan de gevolgen van slokdarmkanker.

Amis was een van de meest invloedrijke Britse auteurs in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Hij hoort in hetzelfde rijtje thuis als Salman Rushdie, Ian McEwan en Julian Barnes.

Amis maakte in 1973 naam met ‘The Rachel papers’ en wordt sinds het in New York spelende ‘Money’ (1984) gezien als de pionier die het snelle ritme, het slangy vocabulaire en de cynische humor van de straat de Engelse literatuur binnenbracht. Hij experimenteerde graag met vorm, stijl en inhoud. Hij gebruikte Amerikaans Engels, straat-Engels en dialecten van verschillende minderheidsgroepen in zijn romans.

Over Money schreef De Standaard: ‘Nooit zijn de hebzucht en de morele leegte van de jaren tachtig angstaanjagender en hilarischer geportretteerd als in zijn roman Geld, die de ondertitel ,,Afscheidsbrief van een zelfmoordenaar’’ meekreeg.’

Net als zijn grote voorbeeld Saul Bellow schreef Amis satires over verwarde mensen in een op hol geslagen massacultuur. Amis’ voornaamste thema’s — de nietigheid van de mens, de prijs van het succes, de onleefbaarheid van het leven — komen het pijnlijkst naar voren in het controversiële Time’s arrow (1991) (De pijl van de tijd), een van het graf tot de wieg vertelde ‘biografie’ van een dokter die vanuit Amerika emigreert om scheppend werk te verrichten in Auschwitz. Het was het enige boek waarmee de in Engeland gehate Amis junior voor de Booker Prize werd genomineerd.

Martin Amis is de zoon van de beroemde schrijver Kingsley Amis. Hij ervoer het als een zegen en een vloek. Aan The Guardian zei hij ooit: ‘Ik was bezoedeld door erfelijk elitarisme. Dus werd het aanvaard dat je over mij kon zeggen wat je ook maar fucking wilde – omdat ik het niet verdiende’

