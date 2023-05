Bayern lijkt titel nog uit handen te geven, City pakt de titel

Bayern München heeft vanavond thuis verloren van Leipzig. Als Dortmund morgen wint bij Augsburg neemt het de leiding over van Bayern. En dat met nog één speeldag te gaan. In Engeland is Manchester City zeker van de titel

Bayern begon goed tegen de derde in de stand, Leipzig. Na 25 minuten zorgde Serge Gnaby voor 1-0. Maar na de rust liep het helemaal fout voor de thuisploeg. Laimer, Nkunku en Szoboszlai legden de Rekordmeister over de knie. De laatste twee vanop de penaltystip

Nog voordat het laatste fluitsignaal had geklonken, stroomde de Allianz Arena leeg.

Bayern werd de voorbije tien jaar telkens kampioen in Duitsland. Een elfde titel lijkt erg onzeker.

City kampioen

In Engeland is Manchester City zeker van zijn negende titel. De Citizens komen pas zondag in actie in de Premier League, maar kregen zaterdag al zekerheid over de titel door de 1-0 nederlaag van eerste achtervolger Arsenal bij Nottingham Forest. City werd de laatste zes seizoenen liefst vijf keer kampioen. Voor spelmaker Kevin De Bruyne is het ook zijn vijfde kampioenschap in de Premier League.

Manchester City kan de komende weken nog twee prijzen veroveren. Het speelt nog de finale van de Champions League (op 10 juni tegen Inter) en de finale van de FA Cup (op 3 juni tegen Manchester United).

Concurrent Arsenal zette dit seizoen lange tijd de toon, maar bezweek in de beslissende weken onder de druk. Manchester City werd steeds beter en heeft op dit moment elf duels op rij gewonnen. In die reeks werd ook Arsenal eind april met ruime cijfers (4-1) aan de kant gezet.