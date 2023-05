Michelangelo’s David wordt ook in Glasgow als porno gezien

Michelangelo’s David is reden voor ophef: posters met de perfecte man uit de Renaissancekunst zijn te aanstootgevend voor metroreizigers in Glasgow.

David, het ideaalbeeld van de man zoals God die voor ogen stond volgens Michelangelo, heeft het moeilijk. In Glasgow zijn posters van een Italiaans restaurant waar het beeld van David op stond afgebeeld terwijl hij een pizza at onder het motto: ‘Italiaanser wordt het niet’ verboden.

De poster was bestemd voor in de metro’s van de Schotse stad. De aanleiding voor het verbod is niet dat David een pizza eet terwijl hij op het punt staat de reus Goliath te verslaan (wat zowel historisch als praktisch gezien onmogelijk is) maar dat hij naakt is. Onderlijf inbegrepen.

Het Britse bedrijf Global, verantwoordelijk voor buitenreclame in grote steden, vindt de volle naaktheid, inclusief zichtbaar geslachtsdeel, aanstootgevend.

Het restaurant, Barolo, kreeg de opdracht de reclameposter aan te passen. Aanvankelijk werd gekozen voor een sticker van de Italiaanse vlag op het geslacht, maar die bedekking vond Global te klein. Inmiddels is de reclameposter zo dat alleen het bovenlichaam van de pizza-etende David is te zien.

Michelangelo’s ruim vijf meter hoge 16de-eeuwse marmeren David, iconisch voor de renaissancekunst en symbool staand voor perfectie, is voor conservatieve kijkers vaker een doorn in het oog.

Vorige maand in Florida werd hij door een van de ouders van schoolgaande kinderen als pornografisch beoordeeld. Na klachten bij het schoolbestuur over het blootstellen van kinderen aan dergelijk bloot, werd het schoolhoofd ontslagen – met als schrale troost dat ze in Florence uit handen van de burgemeester daar een onderscheiding kreeg, omdat kunst ‘beschaving’ is en „ degenen die het onderwijzen verdienen respect.’

