Ook militairen van Defensie lopen mee in Brussels Pride: ‘Met dit uniform moeten we het flamboyante achterwege laten’

Bij de tienduizenden aanwezigen op de Brussels Pride liepen zaterdag ook enkele militairen mee. Op die manier willen ze de LGBTQIA+-beweging binnen defensie in de kijker zetten. ‘Het was hier niet de bedoeling om met een roze bril rond te lopen.’

Zowat 150.000 mensen hebben zaterdag meegelopen in de Brussels Pride. Die startte en eindigde zaterdagnamiddag aan de Kunstberg. Daar stond ook het standje van de vzw Belgian Defence Rainbow Community (BELDEFRAC) opgesteld. Luitenant Jesse Arents (47) gaf er aan geïnteresseerden uitleg over de werking van de vzw. ‘We staan hier al sinds 2016, maar dit is het eerste jaar dat we hier in uniform staan en dat is een wezenlijk verschil. Onze kiosk is een pak populairder geworden door dat uniform.’

Om dat uniform te mogen dragen heeft de Belgian Defence Rainbow Community eerst toestemming gevraagd aan Justitieminister Ludivine Dedonder (PS). ‘We hebben dat bewust niet aan de Defensiestaf gevraagd’, vertelt Arents.

Jesse Arents geeft informatie aan bezoekers van de Belgian Defence Rainbow Community Foto: Marc Gysens

‘We waren niet zeker of we toestemming zouden krijgen, maar tegelijkertijd zetten we onze oversten ook uit de wind. Ik hoorde al dat we een risico namen om hier met uniform te staan, want alle verantwoordelijkheid valt op ons. Maar zelf zie ik niet in welk risico we nemen. Ik wil gewoon tonen dat trans vrouwen ook in Defensie carrière kunnen maken en dat iedereen hier welkom is.’

Overcompensatie

In 2020 nam Jesse de beslissing om in transitie te gaan. ‘Al sinds mijn elfde wou ik een meisje zijn, maar het heeft tot 2020 geduurd tot ik de beslissing heb genomen. Ik werkte toen al 22 jaar voor Defensie, dat was eigenlijk een overcompensatie om mijn gevoelens opzij te zetten. Na zes maanden in Afrika gezeten te hebben als logistiek medewerker bij de Special Forces, heb ik dan de beslissing genomen. Eerst heb ik het aan mijn vrouw verteld, daarna aan Defensie zelf. Zowel thuis als op mijn werk werd het nieuws positief onthaald.’

Bij Jesses volgende opdracht in Duitsland kreeg ze zelfs verschillende complimenten van paracommando’s. ‘Ze merkten dat er een andere persoon voor hun stond, maar dat het werk wel nog altijd goed gedaan werd. Zo vonden ze dat ik de nodige durf had om als vrouw voor hen te staan, maar dat ze nog steeds respect voor me hadden. Ook kreeg ik van iemand de opmerking dat hij het goed vond dat ik als vrouw voor hem stond en niet als verwijfde man. Op zo’n moment weet je dat er eigenlijk nog werk aan de winkel is.’

Geen slechte leerling

Enkele honderden meters verder ging ondertussen de Pride van start. Bij de wagen van Open@Work liepen een zestal militairen mee, waaronder Bart Dewulf (49), die als commandant in het Militair Hospitaal van Neder-Over-Heembeek werkt. ‘Defensie is absoluut geen slechte leerling als het aankomt op diversiteit. De regels zijn goed uitgewerkt en je kan zijn wie je wilt zijn’, vertelt Dewulf.

‘Defensie is absoluut geen slechte leerling als het aankomt op diversiteit’, zegt Bart Dewulf. Foto: Marc Gysens

‘Toch is het enorm belangrijk om mee te lopen in de Brussels Pride. Uiteraard zijn er heel wat divisies binnen Defensie waar er een machocultuur heerst, maar dat is niet de grote oorzaak waarom heel wat mensen niet uit de kast durven komen. Heel wat militairen moeten bij opdrachten lange tijd in een kleine ruimte bij mekaar leven. Veel van hen hebben schrik wat de reacties gaan zijn van de anderen en durven zich daarom niet uitspreken.’

Dat de militairen in uniform in de Brussels Pride stappen is een unicum. In het reglement staat immers dat militairen in uniform niet mogen deelnemen aan carnavalsstoeten. ‘Via justitieminister Ludivine Dedonder (PS) hebben we uiteindelijk groen licht gekregen, maar dat betekent niet dat we ons hier alles kunnen permitteren. Men verwacht nog altijd dat we ons hier voorstellen als goeie militairen en dus moeten we het flamboyante achterwege laten. Toeschouwers zullen ons dus niet zien met een roze bril of een regenboogboa rond de hals.’

Schuine mop

‘Ik besef wel dat we ons hier in uniform moeten gedragen’, zegt Jeroen Lonneville Foto: Marc Gysens

Ook Jeroen Lonneville (31) was zaterdag van de partij. ‘Ik ben matroos bij de marine en ben vrijdag pas teruggekeerd van een opdracht van zo’n zeven weken. Zowel bij mijn familie, vrienden als op het werk hebben ze geen problemen met mijn geaardheid. Ook mijn collega’s met wie ik gedurende langere periodes een kleine ruimte deel, maken daar geen punt van. Soms krijg ik wel eens een schuine mop te verwerken, maar daar probeer ik dan ook gewoon gevat op te antwoorden.’

Lonneville is tevreden dat hij zaterdag met de Brussels Pride kan meelopen. ‘Het is plezant dat we dit kunnen doen. Er is een open bedrijfscultuur bij Defensie, maar ik besef wel dat we ons hier in uniform moeten gedragen. Achteraf is er wel nog tijd voor een feestje zonder uniform (lacht).’

