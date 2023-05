G7 vragen China om druk uit te oefenen op Moskou

De landen van de G7 dringen er bij China op aan ‘druk op Rusland te zetten’ om de oorlog in Oekraïne te beëindigen en de Russische troepen uit het land terug te trekken. China is niet onder de indruk.

De G7 bestaan uit de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Japan. Ze zijn dit weekend bijeen in Hiroshima, Japan. Ook de Oekraïense president Zelenski is er te gast.

Vijftien maanden na het begin van de invasie van Oekraïne zijn de zeven westerse grootmachten hechter dan voor de oorlog. Ze blijven Oekraïne steunen, met opvallend weinig tekenen van onenigheid. De belofte van een ‘strategische nederlaag voor Rusland in Oekraïne’ is het gezamenlijke doel.

Over de houding tegenover China zijn de zeven minder eensgezind.

In het communiqué dat de G7 vandaag verspreidde staat een oproep aan het adres van China om zijn invloed in Rusland aan te wenden. De zeven moedigen China aan ‘een veelomvattende, rechtvaardige en duurzame vrede te steunen gebaseerd op territoriale integriteit en de beginselen en doelstellingen van het Handvest van de Verenigde Naties, ook via zijn rechtstreekse dialoog met Oekraïne’.

Tot dusver heeft China de Russische agressie niet veroordeeld, maar de Russische president Vladimir Poetin zelfs rugdekking gegeven.

China is overigens ‘uiterst ontevreden’over het persbericht van de G7 omdat er ook verwijten aan China in staan over onder meer de Zuid-Chinese Zee (Taiwan) en de mensenrechten. ‘De G7 volhardt in het manipuleren van Chinese kwesties en in het in diskrediet brengen en aanvallen van China’, aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zelenski en India

Op de G-7 top in Japan heeft de Oekraïense president Zelenski met de Indiase eerste minister Narendra Modi gesproken. Met hem had hij het over humanitaire steun die het land aan Oekraïne zou kunnen schenken, en hulp om delen van het land te ontmijnen.

Volgens de Franse delegatie is het van groot belang dat Zelenski zijn banden met het zuiden, en armere landen, aanhaalt. Zo zou hij zijn visie van Oekraïne als slachtoffer van een Russische invasie kunnen toelichten, en hoe een vredesovereenkomst er zou kunnen uitzien. ‘We moeten alle middelen inzetten om niet-geallieerde staten te binden aan de verdediging van Oekraïne.’