Brussels Pride wil mogen protesteren

Rond 14 uur vanmiddag is aan de Kunstberg in Brussel de ‘Brussels Pride - The Belgian & European Pride’ gestart onder een lekker lentezonnetje. Er werden zowat 150.000 deelnemers verwacht. De Pride staat in het teken van ‘Protect the Protest’.

Tijdens de Pride ‘trekt de LGBTQIA+-gemeenschap alle aandacht naar zich toe en worden de Brusselse straten in de regenboogkleuren gehuld’, zegt de organisatie. ‘Dit jaar is het thema “Protect the Protest”, een oproep om het basisrecht op protest, dat nog maar al te vaak wordt geschonden, te respecteren.’

Met de Brussels Pride opent de hoofdstad het Europese Pride-seizoen. ‘150.000 mensen zullen in Brussel hun rechten verdedigen en de diversiteit vieren. Dit jaar is het meer dan ooit de bedoeling ervoor te zorgen dat de fundamentele rechten van de LGBTQIA+-gemeenschap gehandhaafd blijven.’

Ook heel wat verenigingen en instellingen tekenen present. Zij komen het publiek informeren over de strijd van de LGBTQIA+-gemeenschap in binnen- en buitenland. Daarvoor is traditiegetrouw op de Kunstberg de Pride Village opgesteld. Er zijn ook twee podia in het stadscentrum neergezet voor de LGBTQIA+-artiesten. In totaal nemen een honderdtal partners, verenigingen en artiesten deel aan het evenement in de Brusselse straten.

