De violist Stefan Jackiw heeft tijdens een vioolconcerto in het Verenigd Koninkrijk heel wat mensen met verstomming geblazen - en niet alleen met zijn virtuoos vioolspel. Middenin het concert breekt zijn strijkstok Alsof er niets aan de hand is, wisselt hij zijn strijkstok om voor een ander exemplaar en gaat hij verder met spelen. Hij speelt al twintig jaar met hetzelfde exemplaar: de stok is een kleine 200 jaar oud en maar liefst 27.000 euro waard.