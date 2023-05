Spaanse dorpen geëvacueerd na hevige bosbranden

Duizenden hectaren in de provincie Extremadura gaan in vlammen op. Meer dan 500 mensen werden er al geëvacueerd tijdens de droogste lentemaanden ooit.

Sinds er brand uitbrak in zuidwest Spanje woensdagavond zijn er al meer dan 500 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden proberen met man en macht zo’n 7.500 hectaren te blussen in Las Hurdes en Sierra de Gata, maar ‘sterke winden’ verhinderen dat. Mensen uit de dorpen Cadalso, Descargamaria en Robledillo de Gata werden weggevoerd en de drie hoofdwegen zijn er gesloten.

Het lokale bestuur vreest dat de branden werden aangestoken. Zes vliegtuigen, acht helikopters en 23 voertuigen werden er al ingezet op de vlammen onder controle te krijgen, maar die zetten weinig zoden aan de dijk, zei provinciegouverneur Guillermo Fernandez Vara tijdens een bezoek vrijdag. ‘Het probleem is de wind en de windstoten van meer dan 60 kilometer per uur, niet de apparatuur en mankracht die we ter beschikking hebben.’ Wie het vuur aan de lont stak, moet geweten hebben wat ze aan het doen waren, zei hij: ‘de dennenbomen zijn als jerrycans, de dennenappels als vlammenwerpers’.

De aanhoudende vlammen deed de eerste minister van Spanje besluiten om zijn geplande campagnetrip naar de regio af te zeggen in afwachting van de regionale en federale verkiezingen volgende week. Pedro Sanchez beloofde dat hij de situatie op de voet zou volgen en steun zou toekennen aan de geteisterde regio, die al gebukt gaat onder hogere armoedecijfers dan andere provincies.

Marcos Hernandez, inwoner uit de gemeente Pinofranqueado, waar het vuur eerst uitbrak, vertolkte een gevoel van machteloosheid en boosheid aan het Spaanse nieuwsagentschap EFE. Meer dan 5.000 hectaren werden er vernietigd tijdens bosbranden vorig jaar, en meer dan 315.000 hectaren in heel Spanje. Vorige maand was de droogste april ooit gemeten.

De Spaanse regering kende onlangs een budget van 2,2 miljard euro toe aan boeren en particulieren om de gevolgen van de langdurige droogte in het land enigszins te compenseren, maar of dat voldoende zal zijn om de gemoederen voor de verkiezingen aan het einde van de maand te bedaren, blijft de vraag. Klimaatsverandering kan niet langer worden ontkend, zo verdedigde klimaatminister Teresa Ribera zich: ‘Spanje is een land dat best gewoon is aan periodes van droogte, maar het lijdt geen twijfel dat we veel intensere en frequentere weerfenomenen (zullen) tegenkomen, als een gevolg van klimaatsverandering’.

Lees ook