De Amerikaanse politie heeft bodycambeelden vrijgegeven van een wilde politieachtervolging in Iowia in 2021. Op de beelden is te zien hoe een agent op een motorkap springt in de hoop om een vluchtende bestuurder tegen te houden. De man werd tegengehouden tijdens een verkeerscontrole, maar bleek een arrestatiebevel op zijn naam te hebben staan. Niet van zins om zich daarnaar te plooien, rijdt de man weg - inclusief verkeersagent op zijn motorkap.