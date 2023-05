Silvio Berlusconi heeft het ziekenhuis verlaten

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi heeft vrijdag na zes weken het ziekenhuis mogen verlaten. ‘Het was een moeilijke periode, maar ik heb de duisternis opnieuw overwonnen’, zei hij bij zijn thuiskomst.

De 86-jarige Berlusconi werd op 5 april in het ziekenhuis San Raffaele in Milaan opgenomen met een longontsteking en chronische leukemie. Daar verbleef hij eerst anderhalve week op intensieve zorg. Na zes lange weken en enkele bange momenten mocht hij vrijdag het ziekenhuis opnieuw verlaten. ‘De nachtmerrie is voorbij. Lang leve het leven’, zei de flamboyante rechts-populistische politicus na zijn vertrek.

‘Goed nieuws’, tweette premier Georgia Meloni over het nieuws. Berlusconi leidde van 1994 tot 2011 vier regeringen en maakt met zijn partij Forza Italia deel uit van de rechtse regering-Meloni. Ze voegde eraan toe dat hen nog vele gevechten op het politieke terrein te wachten staan. Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera nam Berlusconi bij thuiskomt meteen de telefoon ter hand om zijn politieke werk verder te zetten.

De voormalig Italiaanse premier kampte de voorbije jaren geregeld met gezondheidsproblemen. Hij heeft ernstige hartproblemen gehad en werd in 2020 in kritieke toestand opgenomen voor de behandeling van covid-19. Volgens de dokters is zijn ziekte in een ‘chronische fase’ en is er nog geen sprake van ‘acute leukemie’.

Lees ook