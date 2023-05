Drie zwaargewonden bij illegale rave in Frankrijk met 20.000 aanwezigen

De autoriteiten vermoeden dat het bezoekersaantal op het Teknival in het departement Indre dit weekend kan oplopen tot 40.000. Drie personen raakten zwaargewonden bij incidenten die door de politie beschouwd worden als ‘ongevallen’. Een van hen werd gebeten door een adder.

Het Franse dorpje Villegongis in het departement Indre in het midden van Frankrijk wordt sinds donderdag overspoeld door ravers. Het illegale technofestival Teknival heeft er van de ene dag op de andere zijn tenten (en soundsystems) opgeslagen op een ongebruikt weiland. Volgens de laatste berichten van de Franse zender France Info zouden er 20.000 aanwezigen zijn. Mogelijk loopt dat aantal dit weekend op tot 40.000.

Het technofestival kondigt zijn komst vooraf niet aan en vindt plaats zonder vergunning. Ondanks een verbod op geïmproviseerde muziekfestivals, beslisten de autoriteiten om de veiligheid van de aanwezigen te verzekeren en het terrein niet te evacueren. De autoriteiten stuurden 270 politieagenten om een oogje in het zeil te houden. Op het terrein staan vier controleposten. Ook het Rode Kruis en artsen en medewerkers van het universitair ziekenhuis van Rennes staan paraat in het geval van medische noodgevallen.

Het kwam al tot 86 medische tussenkomsten, meestal gelinkt aan alcohol en drugs. In totaal werden zeven personen afgevoerd naar het ziekenhuis, waarvan drie in zwaargewonde toestand. Een 40-jarige man was in slaap gevallen in het hoge gras en werd overreden door een automobilist die achteruitreed zonder hem te zien. Een andere persoon werd gebeten door een adder. De derde kreeg een flauwte die door de hulpdiensten als zorgwekkend wordt beschouwd.

Het parket heeft een onderzoek geopend naar de organisatoren. In totaal zijn er drie aanhoudingen uitgevoerd: twee voor verkeersovertredingen en een voor een drugsdelict waarbij een minderjarige betrokken was.

Een luchtfoto van het terrein in Villegognis op donderdag. Foto: AFP

Tegencultuur

Teknival is onderdeel van de free party-beweging en is actief over heel Europa. Eerder vonden ook al feesten plaats Tsjechië, Portugal, Duitsland, Italië en Roemenië. In 2018 nam de organisatie een voormalig militair domein van de Navo in Frankrijk in.

De free party’s, zoals er in het laatste weekend van april ook een plaatsvond in Brustem, vinden hun oorsprong in de openluchtfeesten die in de jaren 80 en 90 een hype werden in Engeland. De beweging zet zich af tegen grote commerciële muziekevents en heeft anarchistische trekjes. ‘We proberen het programma te herschrijven dat jij ons vanaf onze geboorte probeert te indoctrineren’, staat te lezen op de website van Teknival.

