Zacht weekend met veel zon

Het wordt zaterdag eerst meestal zonnig. In de loop van de dag ontwikkelen zich stapelwolken, maar op een lokale bui na in de Ardennen blijft het droog.

De maxima schommelen van 17 graden aan zee en op de Ardense Hoogten tot 22 graden in de Kempen bij een matige noordoostelijke wind. Aan zee wordt de wind na de middag opnieuw vrij krachtig uit het noordnoordoosten, zegt het KMI.

Volgende nacht wordt het licht- tot gedeeltelijk bewolkt met zeer plaatselijk wat nevel of mist. De minima liggen tussen 7 en 12 graden bij een zwakke en aan zee soms nog matige noordnoordoostelijke wind.

Zondag start in vele streken zonnig met later vorming van stapelwolken, die vooral over de Ardennen tot een (onweerachtige) bui kunnen uitgroeien. Het wordt 20 tot 22 graden op veel plaatsen, met lokaal 23 graden in de Kempen. Aan zee klimt het kwik niet hoger dan 16 graden. Er waait een matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit noord tot noordoost.

Maandag start de dag op veel plaatsen mogelijk grijs. Stilaan breekt de zon door het wolkendek en wordt het wisselend bewolkt. In de loop van de namiddag en avond neemt de kans op (onweerachtige) buien toe over het centrum en het oosten van het land. De maxima liggen tussen 15 graden aan zee, 20 graden in het centrum en 22 graden in het uiterste zuiden. De wind waait meestal matig en aan zee soms vrij krachtig uit noordelijke richtingen.