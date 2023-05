Feministen ten strijde in de VS

1 Mrs. America

VTM 4 14.15-16.05 uur

Seksisme snijdt diep. Hoe anders kunnen we verklaren dat een reeks over de feministische strijd met Cate Blanchett in de hoofdrol en met tal van lovende kritieken, drie jaar later bijna vergeten is? Op VTM 4 kunt u Mrs. America alsnog inhalen.

2 Apocalypto

VTM 3 20.35-23.00 uur

Volgens de ene een actiefilm zonder weerga, volgens de andere geweldporno: weinig films verdeelden in 2007 zo de geesten als Mel Gibsons parabel over een Mayadorpje dat in de klauwen valt van een vijandige stam. Onze ­recensent was genadeloos: ‘Alleen voor sadisten en sensatiezoekers.’

3 Abeltje

NPO 3 15.19-16.59 uur

Nostalgici en fans van Annie M.G. Schmidt kunnen hun namiddag doorbrengen in het gezelschap van Abeltje, het jongetje dat de lift nam van Nederland naar New York.