Beeldend kunstenaar Kobe Matthys overleden

Beeldend kunstenaar en activist Kobe Matthys is op 52-jarige leeftijd overleden. In 1992 was hij oprichter van Agentschap, een internationale organisatie in Brussel die geschillen over intellectuele eigendom en originaliteit in de kunst oplijstte. Hij bracht ze aan bod in tentoonstellingen, performances, publicaties en andere vormen. Matthys was ook een van de drijvende krachten achter State of the arts, een actiegroep die in 2019 opkwam tegen besparingen op cultuur. In 2021 kreeg Agentschap de Ultima voor beeldende kunst, vanwege zijn voortrekkersrol. (gvds)