Salman Rushdie voor het eerst na aanslag in het openbaar

De Brits-Amerikaanse auteur Salman Rushdie (75) kreeg donderdag in New York een prijs van Pen America, een ­organisatie die ijvert voor de ­vrijheid van meningsuiting. Het was zijn eerste publieke optreden sinds hij vorige zomer aangevallen werd net voor een lezing.

Rushdie greep de kans om het belang van vrije meningsuiting en literatuur te benadrukken. ‘De aanval op boeken, de aanval op bibliotheken is nooit zo gevaarlijk geweest’, zei de auteur die het zicht in één oog verloor, en nu met een verduisterde bril door het leven gaat.

Ook de rest van het gala stond in het teken van het verbod op boeken in Amerikaanse scholen. Deze week kondigde Pen America nog samen met de uitgever Penguin Random House aan een rechtszaak te beginnen tegen een schooldistrict in Florida, dat boeken van de uitgeverij in de ban had gedaan. ‘Vechten voor vrije meningsuiting is nog nooit zo belangrijk geweest’, zei Rushdie daarover. ‘Ik hoop dat ze winnen.’

De schrijver nam ook de tijd om de mensen te bedanken die zijn aanvaller overmeesterd hebben. ‘Ik was het doel en zij waren de helden’, zei hij. (gse)