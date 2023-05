Een Nationale Buitenspeeldag. Zoals wij vroeger alle dagen, maar nu slechts eentje en nationaal. ‘Loop hier niet in mijn weg, maak dat je het huis uit bent, ga toch buiten spelen!’ Dat was destijds een courant moedersbevel. Het werd je meestal op ongeduldige toon toegesnauwd. Dat snauwen werd moeders toen nog niet kwalijk genomen, iedereen wist dat moeder zijn geen sinecure was. En wij weg, naar de spoorwegberm en verder het open veld in. Niemand had de moeite genomen om de spoorwegberm kindvriendelijk te maken, daarom waren wij zelf best oppassend. En soms ging het fout, dat hoorde erbij. Een jaap van vijf centimeter, net onder de knie, niet om aan te zien. De boeren gebruikten prikkeldraad en daar moest je op een of andere manier onder- of tussendoor zien te komen, en af en toe lukte dat niet heelhuids. Later werd dat schrikdraad, niet zo bedoeld, maar wel een stuk kindvriendelijker – tenzij iemand je kon overtuigen er tegenaan te plassen – maar er waren toen al veel minder kinderen te vinden in de velden. Die zaten steeds vaker op ballet, of in de wellness, op paardenkamp of op een of andere sportcursus. Cursussen Buiten­spelen werden nog niet georganiseerd. Maar daar wordt nu dus aan gewerkt. Een Nationale Buitenspeeldag met tips en zo. Maar waar mogen ze spelen, op welke plekken mogen ze zitten of hangen? En tot hoe laat? En moeten ze voor de veiligheid geen opvallende badge op? We moeten onze eigen kinderen toch kunnen herkennen tussen al dat ander loslopend wild? Veel vragen nu die er toen niet waren.