‘Is de boekhandel aan een partij gelieerd?’ De man die net een stapeltje marxistische tijdschriften aanschafte, kijkt me onderzoekend aan. Sommige klanten willen niets liever dan dat de boekhandelaar op hen lijkt. ‘Of bent u zo’n beetje van iedereen?’ Dat neutraliteit ook in de kleinhandel een illusie is, wil ik nog meegeven maar het is te laat, zijn wijsvinger priemt al boven de kassa uit. Tijdens het ideologisch traktaat dat volgt, bestudeer ik de man. Het striemende betoog steekt af bij zijn vermoeide ­lichaam, als een robuuste djinn uit een broos

kruikje.

Schimmen uit een ver verleden. Nadat de vrije markt me had geleerd dat ik niet klaar was voor een eigen boekhandel, bood ik als jongeling mijn diensten aan bij een communistische uitgeverij. Ik werd geacht ...