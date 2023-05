De hoofdaandeelhouders van gasrederij Exmar en van telecombedrijf Telenet willen alle aandelen in handen krijgen en hun bedrijf van de beurs halen. Een spijtige trend, al kan het de minderheidsaandeelhouders geld opbrengen.

Beursgenoteerde bedrijven die wegvallen: het is een jammere zaak, want de beurs blijft de meest democratische weg om deel te ­nemen aan de financiering van ­bedrijven en te delen in hun financiële wel ...